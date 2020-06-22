Определён срок подачи документов для включения в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

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Управление федеральной налоговой службы России по Челябинской области рекомендует сдать налоговую отчетность и среднесписочную численность за 2019 год для включения в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 июля этого года.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства будет формироваться 10 августа 2020 года на основании имеющихся у ФНС России сведений. Данные сформированного реестра будут актуальны в течение следующего года.

Налогоплательщики, не представившие или представившие позже установленных сроков сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год или налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода от предпринимательской деятельности, будут исключены из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Формирование Единого реестра субъектов МСП в 2020 году будет осуществляться с учетом Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», которым продлен на три месяца установленный Налоговым кодексом Российской Федерации срок представления налоговых деклараций налогоплательщиками (за исключением налоговых деклараций по НДС), срок подачи которых приходится на март-май 2020 года).