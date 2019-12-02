Губернатор Алексей Текслер обсудил вопросы поддержки предпринимателей с президентом «Опоры России»

Автор: КР от Вчера, 14:11 Категория: Экономика и бизнес

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым.

На двусторонней встрече обсуждались вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе, а также совместное участие в реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

Алексей Леонидович отметил важность взаимодействия органов исполнительной власти со всеми общественными организациями. Так, результатом совместной работы с «ОПОРОЙ РОССИИ» в этом году стал ряд принятых в регионе мер по стимулированию малого и среднего предпринимательства в Челябинской области.

– В частности, мы снизили налоговую ставку по упрощённой системе налогообложения, ввели ряд других преференциальных режимов для представителей среднего и малого бизнеса. Надеюсь, что следующий год позволит нам усилить взаимодействие. Я заинтересован в том, чтобы значительная доля нашего внутреннего регионального продукта была связана именно с развитием среднего и малого бизнеса, – подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, ещё одной сферой для объединения совместных усилий является реализация национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

– По всем направлениям у нас средний и малый бизнес активно вовлечён, сотне южноуральских предприятий была оказана помощь по выходу на экспорт, сейчас активно работаем по вовлечению наших предприятий в проект «Рост производительности труда». Рассчитываем с вашей поддержкой перезагрузить МФЦ «Территория бизнеса». Мы – одни из лидеров по этому направлению, но здесь тоже необходимы новые формы и методы взаимодействия с нашим бизнесом, – добавил Алесей Текслер.

Александр Калинин поблагодарил губернатора за работу, которая ведётся в Челябинской области по поддержке предпринимательства, и выразил от лица Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» готовность и в дальнейшем взаимодействовать в вопросах развития малого и среднего бизнеса в регионе: «Мы, «ОПОРА РОССИИ», со своей стороны являемся вашими союзниками, и я вас хотел поблагодарить за то, что вы – человек слова. Мы встречались в августе на совете «ОПОРЫ РОССИИ», вы тогда пообещали снизить налоги по упрощённой системе налогообложения, это сделано. Такая мера поможет малым предприятиям Южного Урала больше средств вкладывать в новые технологии, повысить людям заработную плату, и, в конечном итоге, улучшить жизнь многим южноуральцам, а они этого заслуживают».