Челябинская область лидирует в УрФО по объёму федеральных субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства

Автор: КР от Вчера, 16:48 Категория: Экономика и бизнес

Это стало возможным, в том числе, благодаря проводимой по инициативе губернатора Бориса Дубровского перезагрузке системы поддержки бизнеса. Правительство РФ в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» распределило между 82 субъектами Федерации субсидии в размере 7,5 миллиарда рублей. Южному Уралу выделено 182,3 миллиона рублей. Среди регионов России Южный Урал стал шестым по объёму выделенных средств и первым в УрФО.

По словам Бориса Дубровского, малый бизнес – это именно те производства, которые сейчас нужно поддерживать: «Они инвестируют в развитие, создают рабочие места, из года в год наращивают объёмы. Они не избалованы вниманием властей, но именно они – наша точка роста».

Благодаря сохранению объёмов финансирования, в 2017 году будут реализованы все запланированные мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса. В том числе продолжится реализация проектов по созданию МФЦ для бизнеса и федеральной программы «Ты – предприниматель».

В Кыштымском округе в прошлом году на все мероприятия в рамках направления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства было направлено 1,458 миллиона рублей, из них 300 тысяч – средства местного бюджета и 1,158 миллиона рублей – областного. О распределении областных средств на 2017 год будет известно чуть позднее.

Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, в местном бюджете на поддержку малого и среднего бизнеса в этом году заложено 450 тысяч рублей. Из этой суммы 350 тысяч пойдут на субсидирование предпринимателей, ещё 50 тысяч рублей – на празднование Дня предпринимателя и такая же сумма зарезервирована на обучение работников сферы общественного питания, в первую очередь – официантов. Тем самым будет реализован отложенный проект, который появился после визита в Кыштым именитых рестораторов, давших рекомендации по улучшению сферы услуг в кафе и ресторанах.

Субсидии в поддержку малого и среднего предпринимательства с 2016 года распределяются на конкурсной основе. В прошлом году из средств федерального и местного бюджетов 500 тысяч рублей получило ООО «Кыштымский каолин» и 372,635 тысячи рублей – ООО «КыштымЖилСтрой». Субсидии в полмиллиона рублей из федерального бюджета получили предприниматель Пётр Любчик и 35,365 тысячи рублей – Светлана Малева.

На сегодня в Кыштымском округе действуют свыше полутора тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом сегменте экономики работает практически половина трудоспособного населения.