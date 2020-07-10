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Кыштым занимает второе место по нарушениям пожарной безопасности

Вчера, 12:00 Категория: Общество
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В Кыштыме за нарушение пожарной безопасности составлено 78 административных дел за полгода. Фигурантами становятся граждане, предприятия, виновники пожаров. Об этом сайту «КР» сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы № 16.


По этому показателю наш город занимает второе место. Больше всего административных дел возбуждено в Аргаяшском районе, меньше всего – в Карабаше.


Чаще всего причинами пожаров в Кыштымском городском округе становились неосторожное обращение с огнём, обустройство печей и замыкание электропроводки.

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Теги: Кыштым пожарная безопасность

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