Кыштым занимает второе место по нарушениям пожарной безопасности

Вчера, 12:00 Категория: Общество

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В Кыштыме за нарушение пожарной безопасности составлено 78 административных дел за полгода. Фигурантами становятся граждане, предприятия, виновники пожаров. Об этом сайту «КР» сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы № 16.



По этому показателю наш город занимает второе место. Больше всего административных дел возбуждено в Аргаяшском районе, меньше всего – в Карабаше.



Чаще всего причинами пожаров в Кыштымском городском округе становились неосторожное обращение с огнём, обустройство печей и замыкание электропроводки.