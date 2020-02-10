В Кыштыме каждый третий пожар случается из-за неправильной эксплуатации печей

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С начала этого года в Кыштымском городском округе произошло уже девять пожаров. В трёх случаях к ЧП привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В пожарной части № 38 рекомендуют не пренебрегать правилами, о которых важно помнить всем, кто проживает в частном секторе и использует печное отопление.

При регулярной проверке дымоходов контролируйте наличие тяги в них и отсутствие засорения. Ремонт и кладку печей можно доверять только мастерам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров.

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить её два – три раза в день и не более чем по полтора часа.

За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.