Жителей Кыштыма штрафуют за нарушение противопожарного режима

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Фото из группы МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш ВКонтакте.

Ежедневно в Кыштымском городском округе проводятся рейды по выявлению нарушений требований пожарной безопасности. Напоминаем, что в условиях особого противопожарного режима запрещены вход и въезд в леса, сжигание мусора, разведение костров, использование мангалов, разведение костров.

Как сказали сайту «КР» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы № 16, с начала мая составлено 23 административных протокола за сжигание мусора, травы и использование открытого огня. Горожане сжигали мусор и траву, разводили костры. За данные правонарушения предусмотрена ответственность по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Нарушителям грозят административные штрафы от двух до четырех тысяч рублей.

Отметим, что должностные лица могут быть оштрафованы по данной статье КоАП РФ на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, предприниматели, работающие без образования юридического лица – от 30 тысяч до 40 тысяч, юридические лица – от 200 до 400 тысяч рублей.