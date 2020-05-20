Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Жителей Кыштыма штрафуют за нарушение противопожарного режима

Сегодня, 12:35 Категория: Общество
302
0

Фото из группы МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш ВКонтакте.

 

Ежедневно в Кыштымском городском округе проводятся рейды по выявлению нарушений требований пожарной безопасности. Напоминаем, что в условиях особого противопожарного режима запрещены вход и въезд в леса, сжигание мусора, разведение костров, использование мангалов, разведение костров.

Как сказали сайту «КР» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы № 16, с начала мая составлено 23 административных протокола за сжигание мусора, травы и использование открытого огня. Горожане сжигали мусор и траву, разводили костры. За данные правонарушения предусмотрена ответственность по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Нарушителям грозят административные штрафы от двух до четырех тысяч рублей.
Отметим, что должностные лица могут быть оштрафованы по данной статье КоАП РФ на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, предприниматели, работающие  без образования юридического лица – от 30 тысяч до 40 тысяч, юридические лица – от 200 до 400 тысяч рублей.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым противопожарный режим

Похожие публикации:

В Кыштыме сохраняется высокая пожарная опасность

В Кыштыме с 1 мая будет ограничен вход и въезд в леса

Жителям Кыштыма запретили устраивать шашлыки на природе, входить и въезжать в леса

Жителям Кыштыма запретили устраивать шашлыки на природе, входить и въезжать в леса

Вход и въезд в леса – под запретом. Губернатор Борис Дубровский ввёл особый противопожарный режим

Комментарии:

Добавить