Почему в Кыштыме горят квартиры, дома и автомобили? Названы основные причины пожаров
Сегодня, 12:34 Категория: Общество
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По данным отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшкому району, за три месяца 2020 года в Кыштымском городском округе произошло 18 пожаров.
Огнём уничтожены две квартиры, один частный жилой дом. Также от огня пострадали три надворные постройки, пять бань, два автомобиля и одно неэксплуатируемое здание.
Самая частая причина возгораний – неосторожное обращение с огнём. Таких случаев было семь. Пять пожаров произошли из-за неисправности дымохода и печи. В четырёх случаях возгорание началось из-за неправильного устройства и эксплуатации электрооборудования.
За указанный период времени один человек получил травму при пожаре.