В Кыштыме начало декабря отметилось большим количеством пожаров

Автор: КР от Сегодня, 09:26 Категория: Происшествия

Всего за две с небольшим недели декабря на территории Кыштымского городского округа зарегистрировано уже восемь пожаров. Один из последних произошёл сегодня около четырёх часов утра.

Как сообщили сайту «КР» в диспетчерской службе пожарной части № 38, к ним поступило сообщение от хозяев дома № 2 на улице Правды, что в районе Шанхая. На место выехали два расчёта этой же части.

Огнеборцам пришлось тушить деревянную баню. Огонь уничтожил кровлю и повредил стены. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пострадавших нет.