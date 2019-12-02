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В Кыштыме начало декабря отметилось большим количеством пожаров

Автор: КР от Сегодня, 09:26 Категория: Происшествия

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Всего за две с небольшим недели декабря на территории Кыштымского городского округа зарегистрировано уже восемь пожаров. Один из последних произошёл сегодня около четырёх часов утра.

 

Как сообщили сайту «КР» в диспетчерской службе пожарной части № 38, к ним поступило сообщение от хозяев дома № 2 на улице Правды, что в районе Шанхая. На место выехали два расчёта этой же части.

 

Огнеборцам пришлось тушить деревянную баню. Огонь уничтожил кровлю и повредил стены. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пострадавших нет.


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