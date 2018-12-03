В Кыштыме пожарные справились с возгоранием за считанные минуты

Автор: КР от Сегодня, 17:30 Категория: Происшествия

Сегодня огнеборцы из 38-й и 117-й пожарных частей выехали на улицу Ветеранов. Очевидцы сообщили, что горит один из частных деревянных домов.

– Очаг возгорания оказался на стене надворной постройки, – сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 117 Николай Кузьмин. – Огонь был ликвидирован быстро. В результате повреждено четыре квадратных метра стены.

Основной версией о причине возгорания стала безалаберность соседей – они высыпали непотушенную золу к сараю погорельцев. В момент возникновения ЧП хозяев жилища дома не было.

По данным отдела надзорной деятельности по линии МЧС, неосторожное обращение с огнём занимает третье место среди причин пожаров. За 11 месяцев этого года таким образом загорелось девять строений. На первом месте – поджоги, на втором – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.