В Кыштыме пожарные справились с возгоранием за считанные минуты Автор: КР от Сегодня, 17:30 Категория: Происшествия 0 Сегодня огнеборцы из 38-й и 117-й пожарных частей выехали на улицу Ветеранов. Очевидцы сообщили, что горит один из частных деревянных домов. – Очаг возгорания оказался на стене надворной постройки, – сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 117 Николай Кузьмин. – Огонь был ликвидирован быстро. В результате повреждено четыре квадратных метра стены. Основной версией о причине возгорания стала безалаберность соседей – они высыпали непотушенную золу к сараю погорельцев. В момент возникновения ЧП хозяев жилища дома не было. По данным отдела надзорной деятельности по линии МЧС, неосторожное обращение с огнём занимает третье место среди причин пожаров. За 11 месяцев этого года таким образом загорелось девять строений. На первом месте – поджоги, на втором – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить