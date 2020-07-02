В почтовых отделениях Кыштыма теперь доступна предварительная запись

Вчера, 10:56 Категория: Общество

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Жители Кыштыма могут записаться на обслуживание в почтовых отделениях на сайте Почты России или через мобильное приложение не менее чем за один час до планируемого визита.



Для обслуживания клиентов по записи будут выделены операционные окна. Номер окна отобразится в момент оформления заявки.



Сервис начали тестировать в мае этого года в 14 почтовых отделениях Южного Урала. Теперь практика введена по 99 адресам.



В Кыштыме предварительная запись доступна в почтовые отделениях, которые находятся на улицах Ленина,4 и Карла Либкнехта, 117.