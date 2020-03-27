В Кыштыме в почтовых отделениях приостанавливают приём посетителей
Сегодня, 15:03 Категория: Общество
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С 30 марта по 1 апреля «Почта России» вводит особый режим работы. В почтовых отделениях Кыштымского городского округа будет приостановлен приём посетителей.
Как сообщила сайту «КР» главный специалист по корпоративным коммуникациям управления федеральной почтовой службы Челябинской области Светлана Замятина, почтальоны продолжат свою работу в обычном режиме. Они будут осуществлять выплату пенсии, социальных пособий, приём коммунальных платежей и доставку писем.