В Кыштыме грозит штраф тем, кто нарушает действующие ограничительные меры Сегодня, 17:23

В Кыштыме в почтовых отделениях приостанавливают приём посетителей Сегодня, 15:03

Информация оперативного штаба Челябинской области по заболеваемости коронавирусной инфекцией Сегодня, 14:50

В Кыштыме зоомагазины продолжат работать в период ограничительных мероприятий Сегодня, 14:30

Полицейские Челябинской области запускают челлендж #Будьответственнымостаньсядома Вчера, 14:04

У жителя Кыштыма не подтвердился условно положительный анализ на коронавирусную инфекцию Вчера, 13:37

График плановых отключений электроснабжения в Кыштыме на следующей неделе 27-03-2020, 17:16

В Кыштыме на следующей неделе будет открыта дежурная группа в одном из детских садов 27-03-2020, 16:43

В Кыштыме на автовокзале отменены несколько междугородных рейсов 27-03-2020, 16:35

В Кыштыме оба заведения, о которых сегодня уже шла речь на нашем сайте, приостановили свою работу 27-03-2020, 14:17

Школьницы из Кыштыма стали лауреатами международного конкурса чтецов "Живая классика" 27-03-2020, 14:13

В Кыштыме есть условно положительный результат на коронавирус 27-03-2020, 14:00