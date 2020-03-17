Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштым участвует в создании единой базы фотографий участников Великой Отечественной войны

Сегодня, 15:05 Категория: Общество
94
0

Почта России продолжает принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта doroga.mil.ru. Фотографии принимаются во всех почтовых отделениях Челябинской области. В Кыштыме отсканировать фотографию можно по адресам: улицы Ленина, 4, Карла Либкнехта, 117, Интернационала, 99, Металлистов, 8, Чехова, 20.

 

В особом порядке фото передают в управление федеральной почтовой связи региона для сканирования и публикации их в единой базе данных, а после возвращают владельцам. На сегодняшний день отсканировано более 100 фотографий участников войны.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, в почтовые отделения фотографии приносят в основном пожилые люди, у которых нет возможности самостоятельно их оцифровать и разместить в базе данных. Почтовики помогают им увековечить память о героических предках.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Почта России Великая Отечественная война Великая Победа

Похожие публикации:

Жители Кыштыма присоединяются к «Дороге памяти»

В Кыштыме модернизируют почтовое отделение

Жителей Кыштыма приглашают принять участие в создании Всенародного исторического архива «Лица Победы»

В Кыштыме ветераны войны получат персональные поздравления от президента

Почтовикам из Кыштыма вручили награды в честь профессионального праздника

Комментарии:

Добавить