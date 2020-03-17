Кыштым участвует в создании единой базы фотографий участников Великой Отечественной войны

Сегодня, 15:05 Категория: Общество

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Почта России продолжает принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта doroga.mil.ru. Фотографии принимаются во всех почтовых отделениях Челябинской области. В Кыштыме отсканировать фотографию можно по адресам: улицы Ленина, 4, Карла Либкнехта, 117, Интернационала, 99, Металлистов, 8, Чехова, 20.

В особом порядке фото передают в управление федеральной почтовой связи региона для сканирования и публикации их в единой базе данных, а после возвращают владельцам. На сегодняшний день отсканировано более 100 фотографий участников войны.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, в почтовые отделения фотографии приносят в основном пожилые люди, у которых нет возможности самостоятельно их оцифровать и разместить в базе данных. Почтовики помогают им увековечить память о героических предках.