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В Кыштыме всё больше жителей играют в лотерею

Вчера, 12:39 Категория: Общество
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В Челябинской области четверо клиентов Почты России стали лотерейными миллионерами в прошлом году. Ещё двое выиграли денежные призы от 500 тысяч рублей до одного миллиона. Согласно статистике государственных лотерей, в 2019 году жители Южного Урала выиграли почти 58 миллионов рублей, купив счастливые билеты. Пик их продаж пришёлся на декабрь.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, в кыштымских почтовых отделениях клиенты в прошлом году приобрели 104 тысячи лотерейных билетов. Правда информации по победителям и крупным выигрышам с разбивкой по территориям у нас, к сожалению, сейчас нет.

 

Поэтому сколько жителей Кыштыма обогатилось пока остаётся загадкой.

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Теги: Кыштым лотерея Почта России

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