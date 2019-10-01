Кыштым вошёл в число самых азартных городов в Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 12:50 Категория: Общество

С начала года жители Южного Урала выиграли 40 миллионов рублей по лотерейным билетам, купленным в почтовых отделениях. Двое южноуральцев стали миллионерами. Кроме того, ещё шесть человек получили крупные денежные призы.

Самыми азартными в нашем регионе признаны жители Магнитогорска. За девять месяцев 2019 года они приобрели 81 тысячу 500 лотерейных билетов.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, жители Кыштыма тоже часто испытывают судьбу. За девять месяцев они купили 45 тысяч 500 лотерейных билетов в отделениях Почты России. Это на десять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По этому показателю наш город уступил Златоусту, где продано 59 тысяч лотерейных билетов, но обогнал Миасс. Там продано всего 40 тысяч лотерейных билетов.

Пик продаж приходится на декабрь. Клиенты почтовых отделений приобретают большое количество лотерейных билетов в подарок.