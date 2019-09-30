Жителей Кыштыма приглашают присоединиться к благотворительной акции для пенсионеров

Автор: КР от Вчера, 12:29 Категория: Даты

К Международному дню пожилых людей в почтовых отделениях Южного Урала проходят акции по оформлению подписки в адрес пожилых людей. Почтовые работники предлагают выписать газеты и журналы для родителей, бабушек и дедушек, одиноких пенсионеров и тех, кто проживает в социальных учреждениях.

– Для людей старшего возраста чтение – любимое занятие, а газеты и журналы – источник информации района и города, – поясняет директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов. – Но далеко не все могут позволить себе оформить полугодовую или годовую подписку на издания.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, общий подписной тираж на второе полугодие по Кыштымскому почтамту – 11 тысяч 100 экземпляров различных газет и журналов. Значительная часть читательской аудитории – люди старшего возраста.

Сотрудники почтовых отделений помогут определиться с выбором газеты и журналов, подскажут, какие издания пользуются у пенсионеров популярностью.