В Кыштыме медработники проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

Вчера, 16:32 Категория: Общество

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По данным избирательной комиссии Челябинской области в Кыштымском городском округе по поправки в Конституцию РФ проголосовали уже 57,98 процентов жителей.



– Проголосовали все сотрудники медицинского учреждения, – сказал сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков. – Мы воспользовались возможностью удалённого голосования. К нам в больницу выезжала выездная комиссия. Хочу отметить высокое качество её работы.

Ранее Игорь Геннадьевич говорил нашей газете, что по его мнению принимаемые поправки в Конституцию расширяют полномочия местных властей по доступности и оказанию медицинской помощи. Исходя из местных потребностей, администрация городского округа может оказывать помощь в кадровом оснащении больницы новыми специалистами. Подобная договорённость в рамках трёхстороннего соглашения действует и сейчас. Например, муниципалитет участвует в федеральной программе «Земский доктор», предоставляет жильё иногородним сотрудникам либо устанавливает им другие льготы. Оказывает помощь в возвращении в родной город выпускников медицинских ВУЗов. С новыми поправками в главный документ страны это взаимодействие будет отражено в работе более понятно и доступно.

По данным на 15 часов среднеобластная явка на избирательные участки региона составила 58,15 процентов. Жители Кыштыма ещё успевают отдать свой голос на всероссийском голосовании. Участки в городе открыты до 20:00.