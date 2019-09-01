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В Кыштыме на выборах губернатора Челябинской области проголосовал каждый третий избиратель

Автор: КР от Сегодня, 17:06 Категория: Общество

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Фото Максима Марининова

 

 

По информации на16 часов на выборах губернатора Челябинской области проголосовали 10 559 жителей Кыштымского городского округа. Явка составила 35,77 процента. 

 

- В первый раз пришла голосовать. Было интересно самой пройти всю эту процедуру, а не наблюдать со стороны. С детства приходила на выборы с мамой и вот, наконец-то, дождалась, когда сама смогу повлиять на будущее Челябинской области, - сказала сайту «КР» студентка Южно-Уральского государственного университета Марина Казанцева. - На избирательном участке в здании кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа меня встретили добродушно, вручили в подарок футболку, блокнот, ручку, значок.

 

 

 

На участке №1140 в посёлке Северный явка превысила 50 процентов, на выборы в посёлке Слюдорудник пришли более 45 процентов избирателей. Среди городских избирательных участков лидируют № 1149 и № 1150, оба расположены во Дворце культуры «Победа». Явка здесь составила 45,55 процента и 46,22 процента соответственно. 

 

Напомним, сегодня в зданиях, где находятся избирательные участки для голо­сования, проходила бесплатная вакцинация от гриппа для всех желающих.

 

- Поставили 500 доз вакцины против гриппа, - сообщил сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков. - Больше всего желающих пройти вакцинацию было в Доме культуры металлургов и в школе № 13.


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