В Кыштыме на выборах губернатора Челябинской области проголосовал каждый третий избиратель Автор: КР от Сегодня, 17:06 Категория: Общество 0 Фото Максима Марининова По информации на16 часов на выборах губернатора Челябинской области проголосовали 10 559 жителей Кыштымского городского округа. Явка составила 35,77 процента. - В первый раз пришла голосовать. Было интересно самой пройти всю эту процедуру, а не наблюдать со стороны. С детства приходила на выборы с мамой и вот, наконец-то, дождалась, когда сама смогу повлиять на будущее Челябинской области, - сказала сайту «КР» студентка Южно-Уральского государственного университета Марина Казанцева. - На избирательном участке в здании кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа меня встретили добродушно, вручили в подарок футболку, блокнот, ручку, значок. На участке №1140 в посёлке Северный явка превысила 50 процентов, на выборы в посёлке Слюдорудник пришли более 45 процентов избирателей. Среди городских избирательных участков лидируют № 1149 и № 1150, оба расположены во Дворце культуры «Победа». Явка здесь составила 45,55 процента и 46,22 процента соответственно. Напомним, сегодня в зданиях, где находятся избирательные участки для голосования, проходила бесплатная вакцинация от гриппа для всех желающих. - Поставили 500 доз вакцины против гриппа, - сообщил сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков. - Больше всего желающих пройти вакцинацию было в Доме культуры металлургов и в школе № 13. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить