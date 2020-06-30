В Кыштыме в общероссийском голосовании приняли участие 44 процента жителей от общего числа голосующих

Сегодня, 16:51 Категория: Общество

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Никита Сафонов, воспользовавшись средствами индивидуальной защиты, проголосовал по поправкам в Конституцию РФ на участке, расположенном в школе № 10. ФОТО Е. КИШУН,"КР".

Сегодня, 30 июня, участки для голосования в Кыштыме будут открыты до 20:00 часов. Завтра, 1 июля, проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации можно будет с 8:00 до 20:00 часов.

– На участках задействовано порядка 90 общественных наблюдателей, – сказал сайту «КР» председатель Общественной палаты Кыштымского городского округа Леонид Павлович Кузнецов. – Важно соблюдение мер безопасности, поэтому гражданам выдают одноразовые маски, перчатки, на участках можно обработать руки антисептиком. На сегодня 44 процента от общего числа голосующих жителей Кыштыма посетили участки или проголосовали дома.

– Если честно, я не знаком со всеми предлагаемыми поправками. Но те, что на слуху, поддерживаю. Они касаются социальных гарантий, – сказал сайту «КР» пенсионер Игорь Клементьев. – На участке в десятой школе вежливые девушки выдали ручку, медицинскую маску.

– Это второй раз в моей жизни, когда я прихожу на участок для голосования. Первый раз голосовала на выборах президента России, – поделилась второкурсница ЮУрГУ Евгения Латышева. – Как представитель молодого поколения, могу сказать, что не нужно игнорировать голосование по поправкам. Здесь и сейчас решается наше будущее. А каким оно будет, покажет исход голосования.