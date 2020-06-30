Жители Кыштыма продолжают голосовать за поправки в Конституцию РФ

Вчера, 15:53 Категория: Общество

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Напомним, участки для голосования открыты сегодня до 20:00 часов. Свой выбор по поправкам в Конституцию РФ сделали уже более половины жителей Кыштымского городского округа, имеющих право голосовать.



– Я сейчас в отпуске, только приехала из аэропорта и сразу отправилась на участок для голосования, – сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Юлия Корабельникова. – Порадовало, что там царит доброжелательная и комфортная атмосфера. Главное безопасно. Работает пропускной режим, измеряют температуру тела, соблюдаются требования Роспотребнадзора по проведению безопасного голосования.



По данным избирательной комиссии Челябинской области в рейтинге муниципалитетов по явке на избирательные участки Кыштымский городской округ занимает 36 место из 51. Явка в Кыштыме чуть выше среднеообластной – 54,38 процента.