В Кыштыме открыты участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня, 10:05 Категория: Общество

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Сегодня, 25 июня, стартовало голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Оно продлится до 1 июля включительно .Масками и перчатками будут обеспечены члены комиссий и каждый гражданин, пришедший голосовать или принимающий членов комиссии на дому.

При входе на участок №1149, который находится во Дворце культуры «Победа» кыштымцам рекомендуется обработать руки санитайзером, затем надеть маску и перчатки.



– Меня удивила подготовка к голосованию, – сказала сайту «КР» жительница улицы Калинина Леся Александровна Павлюк. – При входе на участок выдали пакетик, в котором есть всё для индивидуальной защиты – маска, перчатки, влажная салфетка, а также ручка и буклет. На входе можно обработать руки санитайзером. Считаю, что это наша обязанность, прийти и проголосовать по поправкам в Конституцию. От этого зависит не только наша с вами жизнь, но жизнь целой страны.



По данным территориальной избирательной комиссии Кыштыма, почти 2 500 жителей округа подали заявления для голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации не по месту своей регистрации, а по месту нахождения с помощью сервиса «Мобильный избиратель».



С 25 по 30 июня, своё восемнадцатилетние в Кыштыме отметят семеро молодых людей. Они впервые смогут принять участие в этом важном государственном событии – голосовании по поправкам в Конституцию России.

25 - 29 июня и 1 июля участки для голосования будут работать с 08:00 до 20:00 часов. 30 июня – с 08:00 до 14:00 часов.