Подведены итоги голосования на выборах губернатора Челябинской области Автор: КР от Сегодня, 09:34 Категория: Общество 0 По данным избирательной комиссии Челябинской области, к этому часу обработано 98,34 процента бюллетеней. В голосовании приняли участие 45,31 процента от общего числа избирателей. Самовыдвиженец Алексей Текслер, с марта выполняющий обязанности губернатора Челябинской области, набрал 69, 44 процента голосов. За Константина Нациевкого, представляющего партию «КПРФ», проголосовали 11,99 процента южноуральцев, пришедших на выборы. Виталий Пашин, зарегистрированный на выборы от партии «ЛДПР», набрал 8,83 процента голосов. У Сергея Смышляева, представляющего партию «Родина», 3,24 процента голосов избирателей. За Алексея Севастьянова, выступающего на выборах от партии «Гражданская сила», проголосовали 3,16 процента тех, кто пришёл на избирательные участки. В Кыштымском городском округе в выборах губернатора Челябинской области приняли участие 12 854 человека. Явка составила 45,34 процента. По результатам обработки бюллетеней на всех 28 избирательных участках лидирует Алексей Текслер. За него свои голоса отдали 74,68 процентов избирателей. Константин Нациевский набрал 10,52 процента, Виталий Пашин - 7,66 процента, Алексей Севастьянов - 2,52 процента и Сергей Смышляев - 2,16 процента. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить