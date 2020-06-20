Обращение Алексея Текслера к южноуральцам по случаю Дня памяти и скорби

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Уважаемые южноуральцы!

Среди памятных дат в истории нашего Отечества 22 июня всегда будет особенным днем. Семьдесят девять лет назад в этот день, в один трагический миг был прерван мирный ход жизни, под вражескими бомбежками запылали города и сёла, вся страна перешла на мобилизационные рельсы, поднимаясь на битву с врагом. Война ворвалась в каждый дом, в каждую семью, стала самым суровым испытанием нашего народа. Сотни тысяч южноуральцев ушли добровольцами на фронт, уступив место в заводских цехах и на колхозных полях женщинам, старикам и детям. Многие не вернулись с полей сражений, преумножив горечь утрат. Мы всегда будем помнить о том, как судьба целого поколения, опаленного тем июньским днем, стала бессмертным подвигом и ознаменовалась Великой Победой. Вечная память павшим героям Великой Отечественной войны, мира и добра всем нам!

А. Л. Текслер, губернатор Челябинской области.