Обращение губернатора к жителям Челябинской области по случаю Дня неизвестного солдата

Автор: КР от Вчера, 12:47 Категория: Общество

Уважаемые южноуральцы!

В этом году исполняется пять лет, как наша страна отмечает День Неизвестного солдата. Но этот священный образ никогда не уходил из нашей исторической памяти. С ним мы связываем воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских солдат, которые остались лежать в братских могилах на полях сражений Великой Отечественной войны. Мы отдаём дань памяти тем, кто пропал без вести во время локальных военных конфликтов, защищая интересы нашей Родины. В этот день мы также благодарим участников поисковых отрядов, которые поставили смыслом своей работы найти и увековечить каждое имя, понимая, что это нужно не мертвым – это нужно живым.

Вечная память погибшим и мирное небо живущим!

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер.