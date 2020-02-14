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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Обращение Алексея Текслера к южноуральцам

Сегодня, 14:32 Категория: Общество
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Уважаемые южноуральцы!

 

15 февраля наша страна отмечает День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день были выведены последние войска с афганской войны, где погибло немало наших ребят, воинов-интернационалистов. Можно по-разному оценивать те события, но и сегодня мы живем в очень сложное время, когда от небольшой искры разгорается пламя конфликта, когда приходится преодолевать террористические угрозы, отстаивая геополитические интересы нашей страны. Светлая память героям, погибшим в боях, и мирного неба над головой – всем живущим.

 

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Обращение к южноуральцам День памяти воинов интернационалистов Губернатор Челябинской области

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