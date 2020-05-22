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Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём славянской письменности и культуры

Вчера, 13:00 Категория: Общество
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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём славянской письменности и культуры! Много веков назад великие просветители Кирилл и Мефодий подарили России не просто азбуку. Славянская письменность послужила началом русской государственности, стала доброй и питательной почвой, на которой выросла многогранная русская культура. Нам важно не растерять, не разменять на мелочи это великое наследие, а сохранить и приумножить духовное и культурное богатство нашего народа. На Южном Урале всегда ценилась объединяющая роль русского языка при взаимном уважении к национальным традициям. Это помогает нам преодолевать трудные времена и открывает новые возможности для достойного развития региона.

Желаю всем южноуральцам здоровья, благополучия и доброго Слова!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.

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Теги: Кыштым Алексей Текслер День славянской письменности и культуры

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