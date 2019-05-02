Уважаемые земляки, дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днём Победы! Автор: КР от Сегодня, 00:03 Категория: Общество 0 Для нашего народа этот праздник всегда будет священным. Мы преклоняемся перед величайшим мужеством и несокрушимым духом поколения победителей. Своим самоотверженным ратным и трудовым подвигом они приблизили этот великий день, отстояли право жить в свободной стране, растить и воспитывать детей под мирным небом. Южный Урал внёс свой весомый вклад в Победу – 18000 танков дал фронту легендарный Челябинск-Танкоград, а каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был из магнитогорской стали. Мы всегда будем помнить, какую высокую цену пришлось заплатить за Победу, поддерживать всех, кого война опалила, и передавать будущим поколениям память о великом подвиге нашего народа. Низкий поклон поколению победителей, долгих лет, счастья и благополучия! Алексей ТЕКСЛЕР, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить