Уважаемые земляки, дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днём Победы!

Автор: КР от Сегодня, 00:03 Категория: Общество

Для нашего народа этот праздник всегда будет священным. Мы преклоняемся перед величайшим мужеством и несокрушимым духом поколения победителей. Своим самоотверженным ратным и трудовым подвигом они приблизили этот великий день, отстояли право жить в свободной стране, растить и воспитывать детей под мирным небом. Южный Урал внёс свой весомый вклад в Победу – 18000 танков дал фронту легендарный Челябинск-Танкоград, а каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был из магнитогорской стали. Мы всегда будем помнить, какую высокую цену пришлось заплатить за Победу, поддерживать всех, кого война опалила, и передавать будущим поколениям память о великом подвиге нашего народа. Низкий поклон поколению победителей, долгих лет, счастья и благополучия!

Алексей ТЕКСЛЕР,

временно исполняющий обязанности

губернатора Челябинской области.