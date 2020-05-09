Поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 75-летием Великой Победы

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Уважаемые земляки, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!

Наша страна всегда будет помнить май 1945 года, который стал вечным символом безграничного мужества и единства нашего народа. Этот праздник всегда будет со слезами на глазах – от счастья, что закончилась самая кровопролитная война в истории человечества, от горечи утрат по родным и близким, которые своим ратным и трудовым подвигом приближали этот великий день.

Трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи. Пройдя через невероятные испытания, поколение Победителей отстояло Родину, избавило мир от фашизма, а затем восстановило страну из руин и направило ее к высочайшим достижениям. Мы преклоняемся перед вашим подвигом, дорогие ветераны! Поддерживаем всех, кого опалила война, помним, какими неимоверными усилиями была завоевана Победа, передаём эту память будущим поколениям.

Слава поколению Победителей! Долголетия, счастья и благополучия вам, дорогие ветераны! Пусть над нашей страной всегда будет чистое и мирное небо! С праздником, с Днём Победы!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.