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Сотрудники ОТВ призывают южноуральцев соблюдать масочный режим

Сегодня, 17:54 Категория: Общество
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Команда службы новостей ОТВ не пренебрегает мерами профилактики, делая новости в разгар пандемии.

Обязательный масочный режим, введённый 6 мая из-за пандемии коронавируса, продолжает действовать в Челябинской области. Это предполагает обязательное ношение масок в любых учреждениях, продолжающих свою работу, в общественном транспорте, магазинах и аптеках, а также других местах массового скопления людей. Мера, наравне с социальной дистанцией, является одной из необходимых для профилактики распространения COVID-19.

Возможно, что по рекомендации Роспотребнадзора носить средства индивидуальной защиты и дистанцироваться придётся до конца года. К условиям новой реальности адаптируется и медиахолдинг ОТВ, который не прекращает работу над новостями даже в самые сложные дни пандемии. Все сотрудники продолжают работать над сюжетами и самыми разными темами. О важном – в программе «Время новостей» по будням в 19:00 часов на телеканале ОТВ.

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Теги: Кыштым ОТВ Масочный режим Время новостей

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