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В Кыштыме составлены первые административные протоколы за нарушение масочного режима

Сегодня, 12:14 Категория: Общество
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Напомним, с 12 мая на территории Челябинской области действует обязательный масочный режим.

 

Индивидуальные средства защиты необходимо использовать во всех общественных местах – магазинах, банках, в маршрутных и обычных такси, в аптеках, почтовых отделениях, в учреждениях социальной сферы. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность – от предупреждения до штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

 

В первый же день нововведения в Кыштыме было составлено два протокола. Наши горожане ходили по магазинам, не соблюдая масочный режим. Вчера под административные протоколы попали ещё трое кыштымцев.

 

Со многими полицейские проводят профилактические беседы и разъяснительную работу. Если человек отказывается соблюдать масочный режим и не намерен его поддерживать, административной ответственности ему не избежать.

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Теги: Кыштым Челябинская область масочный режим нарушения полиция

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