В Челябинской области с 12 мая планируется ввести обязательный масочный режим

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С 6 мая в рекомендательном характере на территории региона вводится масочный режим в общественных местах, транспорте и государственных учреждениях.

В планах правительства региона с 12 мая ввести обязательный масочный режим.

На Областном аптечном складе начала работать линия по производству медицинских масок. Губернатор Алексей Текслер посетил промышленную площадку и ознакомился с процессом производства.

При полной загрузке линия будет производить пять миллионов масок в месяц. В течение ближайшей недели в рамках пуско-наладочных работ на линии будет производиться порядка 100 тысяч масок в день. Первая партия будет отправлена в медицинские учреждения.

- Основная задача - наличие постоянного запаса масок в медицинских учреждениях. С 12 мая по доступным ценам планируем направлять маски и в аптечную сеть областного аптечного склада. Может быть будем заключать соглашения и с прочими частными аптеками. Маски сертифицированы, могут использоваться в медучреждениях или продаваться в аптеках, - сказал Алексей Текслер.





