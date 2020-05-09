Завтра в Челябинской области вводится обязательный масочный режим

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Согласно распоряжению правительства Челябинской области от 06.05.2020 г. № 288-рп с 12 мая вводится обязательный масочный режим. Маски необходимы при посещении мест общественного пользования – это магазины, медицинские учреждения, аптеки, банки, парикмахерские, общественный транспорт и такси. Все организации, оказывающие услуги населению, должны обеспечить контроль за использованием масок персоналом и клиентами.

Необходимо соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метров).

Как правильно носить медицинскую маску:

1) Не нужно часто прикасаться к маске, поправлять, снимать-надевать;

2) Не переворачивать маску и носить одной и той же стороной;

3) Тщательно мыть руки с мылом после прикосновения к использованной маске и после её утилизации;

4) Должна закрывать не только рот, но и нос;

5) Должна плотно прилегать к лицу;

6) Помнить о смене маски (рекомендуется носить не более 2-х часов подряд);

7) Не использовать маску повторно;

8) Обязательно утилизировать маску после использования;

9) Нужно обязательно поменять маску, если она стала влажной.

Многоразовые маски также отлично выполняют функцию защиты: задерживают капли влаги, которые содержат бактерии.

При самостоятельном изготовлении многоразовой маски необходимо использовать не менее 3-4-слоев ткани (марли).

И помнить о тщательной дезинфекции: стирать с мылом и хорошо проглаживать горячим утюгом.

По информации регионального министерства здравоохранения на утро 11 мая в Челябинской области подтверждены 1232 случаев заболевания COVID-19 (+ 94 новых подтверждений за сутки).

301 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Девять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За время пандемии умерло 12 человек. Из них 8 - от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).

Больных COVID-19 в регионе на данный момент - 910 человек. Среди них двое жителей Кыштыма.