В Кыштыме к административной ответственности привлекли водителя маршрутного такси, нарушившего обязательный масочный режим

Сегодня, 14:33 Категория: ГИБДД информирует

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Фото предоставлены ГИБДД Кыштыма.

С 12 мая на территории Челябинской области введён обязательный масочный режим. Соблюдать его обязаны и жители Кыштымского городского округа. Теперь медицинские маски обязательно надевать при посещении магазинов, аптек, медицинских учреждений и других общественных мест, а также в общественном транспорте и такси.

Вчера на территории округа состоялся рейд по проверке соблюдения масочного режима водителями общественного транспорта прошёл 14 мая. Сотрудниками Госавтоинспекции проверено более 10 единиц городского транспорта и такси.

Большинство водителей находились на рабочих местах в масках. Но были и те, кто пренебрёг мерами безопасности.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, в рамках рейда выявлены нарушения соблюдения водителями автобусов правил поведения во время режима повышенной готовности. Так водитель маршрутного такси 1981 года рождения, принадлежащего ИП Колесников, осуществлял перевозку пассажиров без средств индивидуальной защиты. По данному факту составлен административный протокол.

За нахождение без маски там, где, в соответствии с распоряжением губернатора, их ношение необходимо, физические лица первый раз будут штрафоваться на сумму от одной до трёх тысяч рублей. Должностные лица – от 15 до 30 тысяч рублей. Юридические лица – от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы возрастут.

Также наряды ДПС проводили разъяснительную работу с пешеходами о соблюдении масочного режима и самоизоляции.