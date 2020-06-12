Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём работников текстильной и лёгкой промышленности

Вчера, 12:00 Категория: Общество

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Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Лёгкая промышленность составляет значительную часть экономики Челябинской области. На Южном Урале успешно работают и развиваются предприятия по производству текстильной, швейной, меховой, обувной, сувенирной продукции, которые производят качественные предметы массового и индивидуального потребления. Наши предприятия наращивают объемы производства, расширяют ассортимент, повышают качество выпускаемой продукции. Многие из них, прежде всего обувщики и швейники, активно обновляют производственную базу, внедряют инновационные решения и разработки, имеют фирменные сети магазинов по всей стране и собственные логистические центры.

У лёгкой промышленности Челябинской области есть большой резерв для дальнейшего развития, в том числе – за счет импортозамещения и увеличения экспортного потенциала.

Убежден, что ваш профессионализм и преданность делу позволят достичь поставленных целей.

Желаю всем работникам и ветерана отрасли доброго здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия в семьях.

А.Л. Текслер, губернатор Челябинской области.