Алексей Текслер поздравляет с профессиональным праздником работников радио и всех отраслей связи

Сегодня, 14:26 Категория: Общество

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Уважаемые работники радио и всех отраслей связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

В жизни современного человека связь играет колоссальную роль, словно является продолжением его личности. Мы ежедневно погружаемся в динамичное и насыщенное информационное пространство с желанием быть в курсе событий и находиться на связи – особенно в сложных ситуациях, когда требуется принимать оперативные и ответственные решения. Сегодня в Челябинской области создана достаточно надежная цифровая платформа, которая обеспечивает конституционное право людей на информацию, широкий спектр доступных средств коммуникаций, безопасность и защиту личных данных, профессиональное освещение наиболее значимых событий в жизни страны и региона. Признателен всем работникам отрасли за эту большую работу. Желаю вам здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.