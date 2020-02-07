Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём российской науки

Сегодня, 14:52 Категория: Общество

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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём российской науки!

Для Челябинской области это особый праздник. Наш регион всегда был наукоёмким. Многие поколения учёных искали и находили инновационные решения в самых разных отраслях: в металлургии и машиностроении, строительстве и сельском хозяйстве, атомной промышленности и медицине. По многим направлениям у нас сложились свои научные школы, накоплен колоссальный опыт взаимодействия с Российской академией наук, достигнут баланс между фундаментальными и прикладными исследованиями, техническими и гуманитарными специальностями.

Сегодня научными разработками занимаются более 15 тысяч человек, в том числе сотни молодых учёных. Это уникальный потенциал, которым мы гордимся и который всегда будет востребован. Желаю всем, кто связал свою жизнь с наукой, новых открытий, ярких исследований и больших успехов во благо Челябинской области и нашей страны.

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер