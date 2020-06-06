Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём социального работника
Сегодня, 08:00 Категория: Общество
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Уважаемые работники социальной защиты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы избрали для себя нелегкую, но в высшей степени благородную профессию – оказывать действенную помощь тем, кто нуждается в постоянной заботе.
В этот сложный год вы вместе с медиками вышли на передний край борьбы с распространением опасной инфекции, защищая своих подопечных: ветеранов, пожилых людей, многодетные семьи, инвалидов, детей. По каждому адресу и за каждой дверью – человеческая судьба, живая душа, которая ждет внимания, участия и поддержки.
Три века назад Петр Первый очень точно выразил в своем указе суть социальной защиты: «Для десяти больных нужен один здоровый, который бы за ними ходил и помогал». Каждый из вас помогает людям во много раз больше. Спасибо вам за этот благородный труд! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!
Алексей ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области.