Алексей Текслер поздравляет работников бытового обслуживания и ЖКХ с профессиональным праздником

Сегодня, 13:46 Категория: Общество

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Уважаемые работники бытового обслуживания и ЖКХ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша сфера содержит в себе «тысячу мелочей», от которых напрямую зависит качество повседневной жизни, уровень бытовой культуры и социальное самочувствие людей. Сегодня мы действуем в логике национальных проектов, которые предусматривают масштабное обновление инфраструктуры, внедрение современных технологий обслуживания, максимальную доступность благ цивилизации и социально-бытового комфорта. Уверен, что ваш профессионализм, внимание к людям, ответственность за свою работу позволят решить эти большие задачи. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия в семьях.

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер