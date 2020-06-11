Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём России

Вчера, 09:00 Категория: Общество

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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём России! В этот день 30 лет назад была принята декларация о независимости нашей страны, тогда еще в составе единого союзного государства, и с того момента начался условный отсчет новой российской истории и государственности. Несмотря на весь драматизм эпохи и противоречивость реформ, южноуральцы сохранили многогранный экономический, социальный и культурный уклад, сберегли и приумножили лучшие трудовые традиции, достойно решая все это время самые сложные задачи.

Сегодня время вновь испытывает нас на прочность, ставит перед лицом вирусной опасности, заставляет вносить серьезные коррективы в наши планы. Уверен, что мы справимся и с этой проблемой, используя накопленный потенциал и знания, действуя профессионально и слаженно, полагаясь на большой опыт и взаимную поддержку. В этой общей работе – гарантия успеха, благополучия и уверенного движения вперед.

Желаю вам доброго здоровья, мира, счастья и достойного воплощения в жизнь всех начинаний на благо России!

А.Л. Текслер, губернатор Челябинской области.