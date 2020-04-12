Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём космонавтики

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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём космонавтики! Этот праздник по праву является символом интеллектуальной и научной мощи нашей страны, которая первой в мире вышла в космос и открыла новую эпоху в постижении вселенной.

Наш регион внёс весомый вклад в освоение космоса. Эта тема была близка многим южноуральским учёным, над ней работали целые институты, а ведущие предприятия успешно создавали и осваивали новые технологии материалов, современные системы связи, детали и узлы космических ракет.

Сегодня Россия приумножает лучшие традиции отечественной космонавтики и является ведущей космической державой. Уверен, что впереди будет немало новых открытий и большой интересной работы. Желаю всем работникам космической отрасли здоровья и благополучия, успешной службы на благо нашего Отечества!

Губернатор Челябинской области А. Л. Текслер