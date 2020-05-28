Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём пограничника

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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём пограничника!

Защита рубежей Родины во все века считалась делом мужественных и отважных людей, готовых отстоять неприкосновенность и нерушимость границ. На Южном Урале к пограничной службе всегда относились с особым уважением. Исторически наш регион был юго-восточным форпостом Российской империи, и сегодня вновь обрел этот статус. Важно, чтобы государственная граница оставалась надежной преградой для любых преступных посягательств и вместе с тем была открыта для честного делового сотрудничества и добрососедских отношений. Желаю всем, чья судьба связана с охраной рубежей нашей Родины, успехов, здоровья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.