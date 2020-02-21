Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём защитника Отечества

Сегодня, 12:01 Категория: Общество
64
0

 

Уважаемые южноуральцы!

 

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Мы помним этот праздник с детства. Он всегда был связан с воинской службой, с силой и мужеством российского солдата, с защитой интересов своей страны и гордостью за её великую историю. Сегодня Россия полностью обеспечивает свою безопасность, открывает новые возможности для мирного и достойного развития. Южноуральцы вносят свой весомый вклад в обороноспособность страны, преумножают её потенциал и хранят её великие идеалы. Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо Отечества!

 

Алексей ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Алексей Текслер Поздравление с Днём защитника Отечества

Похожие публикации:

Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём российской науки

Поздравление губернатора Алексея Текслера с Днём российского студенчества

Поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Днём конституции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравляет Героев Отечества

Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Комментарии:

Добавить