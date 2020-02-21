Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём защитника Отечества

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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Мы помним этот праздник с детства. Он всегда был связан с воинской службой, с силой и мужеством российского солдата, с защитой интересов своей страны и гордостью за её великую историю. Сегодня Россия полностью обеспечивает свою безопасность, открывает новые возможности для мирного и достойного развития. Южноуральцы вносят свой весомый вклад в обороноспособность страны, преумножают её потенциал и хранят её великие идеалы. Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо Отечества!

Алексей ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области