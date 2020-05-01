Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём весны и труда

Сегодня, 10:00 Категория: Общество

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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём весны и труда! Первомайские праздники у нас в регионе всегда были в особом почёте: в полную силу вступает весна, а с ней – надежды на самое лучшее. Этот праздник объединяет многие поколения, славит красоту и величие человеческого труда, взаимопомощи и созидания, символизирует нашу сплоченность, солидарность и уважение друг к другу.

Этот год проходит в сложных условиях, а нынешняя ситуация проверяет всех нас на прочность. Признателен всем южноуральцам, которые своей ежедневной работой, высоким профессионализмом и взаимовыручкой помогают родной области преодолеть трудности, сохранить свой социально-экономический потенциал, приумножить трудовые традиции и освоить новые сферы деятельности. Наш регион, где люди любят и умеют работать, строят свою жизнь упорным и честным трудом, обязательно будет процветающим. Пусть все ваши начинания приносят достойные плоды. Здоровья вам, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР