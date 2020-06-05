Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём эколога

Вчера, 18:13 Категория: Общество

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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём эколога! Это не просто профессиональный праздник людей, от которых зависит качество среды обитания. В нашем индустриальном регионе этот праздник объединяет всех, кто ведёт активную работу по защите природы.

В экологии нет приоритетных проблем – они все на переднем плане. Мы должны добиться значимых перемен в части управления качеством атмосферного воздуха, обращения с отходами, ликвидации накопленного экологического ущерба. Нам во многом ещё предстоит научиться жить по новым экологическим стандартам и выдерживать баланс между благами цивилизации и природным богатством, которым щедро наделен Южный Урал.

В этой работе важно быть вместе: и профессионалам, и активистам экологических движений, и всем южноуральцам, готовым сделать мир вокруг себя чище и лучше. Желаю всем уверенности в успехе наших общих начинаний, здоровья, счастья и благополучия!

Алексей ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области.