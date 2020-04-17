Алексей Текслер поздравляет южноуральцев со Светлым Христовым Воскресением

Сегодня, 10:26 Категория: Общество

71

0

Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Этот важный для каждого православного человека праздник дарит всем радость и согласие, наполняет сердца умиротворением, надеждой и искренним желанием творить добро.

В этот день мы возвращаемся к своим духовным корням, становимся чище и мудрее, с благодарностью вспоминаем тех, кого нет рядом с нами, проявляем заботу, милосердие и сострадание ко всем, кто в этом нуждается.

Искренне желаю вам любви, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.