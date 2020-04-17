Алексей Текслер поздравляет южноуральцев со Светлым Христовым Воскресением
Сегодня, 10:26 Категория: Общество
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Этот важный для каждого православного человека праздник дарит всем радость и согласие, наполняет сердца умиротворением, надеждой и искренним желанием творить добро.
В этот день мы возвращаемся к своим духовным корням, становимся чище и мудрее, с благодарностью вспоминаем тех, кого нет рядом с нами, проявляем заботу, милосердие и сострадание ко всем, кто в этом нуждается.
Искренне желаю вам любви, здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.