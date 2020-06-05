График отключения электроснабжения в Кыштыме на следующей неделе

Вчера, 14:30 Категория: Общество

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9, 10 июня с 8 до 9 часов и с 16 до 17 часов в связи с заменой опор на ВЛ-6кВ будут производиться кратковременные отключения электроснабжения на улицах Сугомакская, с № 51 по № 106; М.Сибиряка, с № 81 по № 123; Театральная, с № 11 по № 16; Освобождения Урала, с № 17 по № 30; 2-я Сугомакская, с № 1 по № 12; Западная, с № 1 по № 3.

11 июня с 9 до 17 часов в связи с монтажом опоры ВЛ-0,4 кВ на улицах М. Сибиряка будет произведено отключение электроснабжения по ул. М.-Сибиряка, с № 41 по № 79; Школьная, № 8; 2-я Дачная, с № 16 по № 73; Освобождения Урала, с № 9 по № 26; Соймановский проспект, с № 4 по № 34.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.