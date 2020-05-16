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График отключения электроснабжения в Кыштыме на следующей неделе

Сегодня, 13:00 Категория: Общество
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18 и 19 мая с 9 до 17 часов в связи с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ будет отключено электроснабжение на улицах Сугомакская; З. Космодемьянской; М.Сибиряка, с № 17 по № 79; Кутузова, с № 1 по № 14; Школьная, № 8; 2-я Дачная, с № 16 по № 73; Соймановский проспект, с № 4 по № 34.

20 мая с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры на ВЛ-0,4 кВ будет отключено электроснабжение на улицах Маяковского, с № 6 по № 21; Парамонова.

21 мая с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры на ВЛ-0,4 кВ будет отключено электроснабжение на улицах Красноармейская, с № 51 по № 128; Кирова, с № 1 по № 4; Свердлова, с № 58 по № 113; Ленина, № 27а.

22 мая с 9 до 17 часов в связи с техническим присоединением на ВЛ-0,4 кВ дом по ул. Озерная будет отключено электроснабжение на улицах Озёрная; Саломатина, с № 14 по № 67; 3-я Озерная, с № 33 по № 58.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.

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Теги: Кыштым ЕДДС сообщает Отключение электрсонабжения Плановые работы на ТП

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