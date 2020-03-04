В Кыштыме жители больше 20 улиц завтра останутся без электроснабжения

Вчера, 20:07 Категория: Общество

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Завтра, 5 марта, с 9 до 17 часов в связи с ремонтными работами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 будет отключено электроснабжение в домах на улицах Свердлова, с 58 по 113; Ленина, 27а.

С 9 до 17 часов в связи с ремонтными работами на подстанции «Гран-Кварц» запланировано отключение электроснабжения в домах на улицах Каслинское шоссе, с № 4 по № 12; Деньщикова, с № 1 по № 14; 2-я Пионерская, с № 1 по № 40; Пушкина, с № 95 по № 168; Депо, с № 1 по № 24; Дарвина, с № 2 по № 17а; Щорса, с № 1 по № 53; Нязепетровская, с № 7 по № 49; Шмидта, с № 1 по № 24; Западная, с № 1 по № 18; Сугомакская, с № 2 по № 106; Уральская, с № 1 по № 34; Егозинка, с № 8 по № 65; О.Кошевого, с № 1 по № 18; Дорожная, № 8; 2-я Сугомакская, с № 1 по № 12; М.Сибиряка, с № 81 по № 123; Освобождения Урала, с № 17 по № 30; Театральная, с № 11 по № 16; в пос. Канифольный.

В связи с этим будут производиться кратковременные отключения электроэнергии:

- с 8 до 9 часов и с 17 до 18 часов по ул. Гоголя, с № 1 по № 26; Нижне-Кыштымская, с № 1 по № 30; пер. Володарского, с № 1 по № 8; в школе искусств;

- с 16 до 19 часов в школе № 4;

- с 8 до 9 часов и с 17 до 19 часов по ул. Дзержинского, с № 1 по № 6; Республики, с № 2 по № 8; Кооперативная, с № 1 по № 4; в детском саду № 1.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.