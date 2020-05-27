ЕДДС Кыштыма сообщает об отключении электроснабжения

Сегодня, 10:27 Категория: Общество

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Завтра, 28 мая с 9 до 17 часов в связи с правкой опоры на высоковольтной линии 6 кВ будет произведено отключение электроснабжения на улицах Сугомакская, с № 51 по № 106; Мамина Сибиряка, с № 81 по № 123; Театральная, с № 11 по № 16; Освобождения Урала, с № 17 по № 30; 2-я Сугомакская, с № 1 по № 12 и Западная, с № 1 по № 3.



29 мая с 13 до 16 часов в связи с ревизией трансформатора в ТП-106 будет произведено отключение электроснабжения по улицах Кутузова, с № 1 по № 10; Школьная, с № 2 по № 6; В.Сергеевой, с № 63 по № 80; Луговая, с № 9 по № 13; Береговая, № 20.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112