В частном секторе Кыштыма запланированы отключения электроснабжения

Вчера, 13:30 Категория: Общество

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1 июня с 9 до 17 часов в связи с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ будет отключено электроснабжение на улицах М. Сибиряка, с № 41 по № 79; Школьная, № 8; 2-я Дачная, с № 16 по № 73; Соймановский проспект, с № 4 по № 34.

2 июня с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 будет отключено электроснабжение на улицах Кутузова, с № 11 по № 54; Белинского, с № 1 по № 46; Курортная, с № 8 по № 27; Октябрьская, с № 1 по № 23; Пеньковка, с № 3 по № 51.

3 июня с 9 до 17 часов в связи с монтажом опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 будет отключено электроснабжение на улицах М. Сибиряка, с № 41 по № 79; Школьная, № 8; 2-я Дачная, с № 16 по № 73; Соймановский проспект, с № 4 по № 34; Освобождения Урала, с № 9 по № 26.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.