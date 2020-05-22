График отключения электроснабжения в Кыштыме на следующей неделе

Вчера, 14:00 Категория: Общество

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25 мая с 9 до 17 часов в связи с ремонтными работами на линии электропередач от ТП-12 будет произведено отключение электроснабжения на улицах Кирова, с № 9 по № 78; Комарова, с № 5 по № 58; Швейкина, с № 71 по № 126; Республики, с № 88 по № 92; Седова, с № 1 по № 7; А.Романова, с № 1 по № 54.

26 мая с 9 до 17 часов в связи с установкой новой опоры будет произведено отключение электроснабжения на улицах М.Тюменская; Абрамова; Папанина, с № 3 по № 10; Маяковского, с № 2 по № 7.

27 мая с 9 до 17 часов в связи с заменой опоры будет произведено отключение электроснабжения на улице Садовая.

28 мая с 9 до 17 часов в связи с правкой опоры на ВЛ 6 кВ будет произведено отключение электроснабжения на улицах Сугомакская, с № 51 по № 106; М. Сибиряка, с № 81 по № 123; Театральная, с № 11 по № 16; Освобождения Урала, с № 17 по № 30; 2-я Сугомакская, с № 1 по № 12; Западная, с № 1 по № 3.

29 мая с 13 до 16 часов в связи с ревизией трансформатора в ТП-106 будет произведено отключение электроснабжения на улицах Кутузова, с № 1 по № 10; Школьная, с № 2 по № 6; В.Сергеевой, с № 63 по № 80; Луговая, с № 9 по № 13; Береговая, № 20.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.